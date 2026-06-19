UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Gorges du Tarn Causses
UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Gorges du Tarn Causses vendredi 19 juin 2026.
Gorges du Tarn Causses
UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE
Place de l’Église Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert violoncelle, flute et clarinette de musique baroque, classique, orientale et improvisée dans l’église de Quézac.
UN VOYAGE ACOUSTIQUE , musique baroque, classique, orientale et improvisée.
Un duo violoncelle avec flûte ou clarinette.
Artistes:
Camille Libermann, violoncelle
Julien Buchert, flûte traversière, clarinette et clarinette basse.
Programme
Anouar Brahem, The astounding eyes of Rita
JJ Quantz, Sonate pour flûte et basse continue
JS Bach, Sonate N°1034 pour flûte et basse continue
WA Mozart, Adagio du concerto pour clarinette
Improvisation sur un morceau de Anouar Brahem, Parfum de gitane
Thomas Leleu, Marigot Bay.
Durée 1h
Participation à prix libre au chapeau .
Place de l’Église Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie camille.libermann@gmail.com
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English :
A concert featuring cello, flute, and clarinet, performing Baroque, Classical, Eastern, and improvised music at the church in Quézac.
L’événement UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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