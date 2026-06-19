UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Gorges du Tarn Causses vendredi 19 juin 2026.

Gorges du Tarn Causses

UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE

Place de l’Église Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert violoncelle, flute et clarinette de musique baroque, classique, orientale et improvisée dans l’église de Quézac.

UN VOYAGE ACOUSTIQUE , musique baroque, classique, orientale et improvisée.

Un duo violoncelle avec flûte ou clarinette.

Artistes:

Camille Libermann, violoncelle

Julien Buchert, flûte traversière, clarinette et clarinette basse.

Programme

Anouar Brahem, The astounding eyes of Rita

JJ Quantz, Sonate pour flûte et basse continue

JS Bach, Sonate N°1034 pour flûte et basse continue

WA Mozart, Adagio du concerto pour clarinette

Improvisation sur un morceau de Anouar Brahem, Parfum de gitane

Thomas Leleu, Marigot Bay.

Durée 1h

Participation à prix libre au chapeau .

Place de l’Église Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie camille.libermann@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert featuring cello, flute, and clarinet, performing Baroque, Classical, Eastern, and improvised music at the church in Quézac.

L’événement UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes