CONCERT FUNKORAMA Les lisières, 249 route de la condamine Gorges du Tarn Causses
vendredi 21 août 2026 · Les lisières, 249 route de la condamine · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
CONCERT FUNKORAMA
Les lisières, 249 route de la condamine La Condamine Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert de Funkorama aux Lisières le Vendredi 21 août à 21h
FUNKORAMA est une traversée musicale et visuelle où le groove rencontre l’illusion. Portés par des compositions funky -Neil (basse, guitare, voix) et Pascale (trombone, flûte alto)- tissent un dialogue vibrant entre souffle, cordes et rythmes. Les images projetées, inspirées de l’Art Optique, prolongent les pulsations de la musique en un jeu fascinant de formes, de mouvements et de couleurs. Un concert-performance où le son et l’image fusionnent pour offrir une expérience immersive, hypnotique et résolument funky.
Rafraîchissements à partir de 19h30
Grignotage sur réservation avant le 17 août au 06 21 87 48 02
Participation libre .
Les lisières, 249 route de la condamine La Condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 21 87 48 02
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English :
Funkorama concert at Les Lisières on Friday, August 21, at 9:00 p.m.
L’événement CONCERT FUNKORAMA Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-08-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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