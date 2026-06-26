Gorges du Tarn Causses

CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION

Cour du collège Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Diffusion du film Juste une illusion de Olivier Nakache à 21h à Sainte Enimie, en plein air.

Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique/ Origine France

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

Diffusion du film Juste une illusion de Olivier Nakache à 21h à Sainte Enimie.

Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique/ Origine France

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .

Cour du collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film %AB Just an Illusion %BB by Olivier Nakache at 9:00 p.m. in Sainte-Enimie, outdoors.

Runtime: 1h 59min / Genre: Comedy-Drama / Country: France

A comedy about that period of childhood when the hope of changing the world wasn’t “Just an Illusion.”

L’événement CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes