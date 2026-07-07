CINÉCO PLEIN AIR SAUVAGE Gorges du Tarn Causses
dimanche 23 août 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
CINÉCO PLEIN AIR SAUVAGE
Cours du collège Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Projection en plein air du film Sauvage de Camille PONSIN Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection en plein air du film Sauvage de Camille PONSIN Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie.
Pensez à prendre une chaise et un vêtement chaud. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. .
Cours du collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
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English :
Outdoor screening of the film *Sauvage* by Camille PONSIN Runtime: 1 hr 41 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO PLEIN AIR SAUVAGE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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