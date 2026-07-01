CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Saint-Étienne-Vallée-Française
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat. Durée 1h12min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat à la salle polyvalente, dimanche 6 septembre à 21h.
Sortie en 2026
Durée 01h12min
Genre Comédie
Origine France (VF)
Synopsis
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film De la comédie française by Bertrand Usclat. Runtime: 1h12min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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