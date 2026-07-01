Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat. Durée 1h12min / Genre Comédie / Origine France (VF)

Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat à la salle polyvalente, dimanche 6 septembre à 21h.

Sortie en 2026

Durée 01h12min

Genre Comédie

Origine France (VF)

Synopsis

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film De la comédie française by Bertrand Usclat. Runtime: 1h12min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère