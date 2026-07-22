Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

STAGE BD

Locale du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-20

Stage de création de BD pour les 10 à 14 ans. Accompagnés par deux auteurs, Jean Houzard et Samuel Gros, les participants créeront leurs propres personnages, récits et planches illustrées autour des enjeux du vivant. Sur inscription. Les 20 et 21 août de 13h à 16h et le 22 août de 9h30 à 12h30.

Pendant trois demi-journées, les participants découvriront les techniques du dessin et de la bande dessinée pour imaginer les futurs de leur territoire. Accompagnés par deux auteurs, Jean Houzard et Samuel Gros, ils créeront leurs propres personnages, récits et planches illustrées autour des enjeux du vivant et des changements climatiques.

Stage de création pour les 10 à 14 ans.

Les 20 et 21 août de 13h à 16h et le 22 août de 9h30 à 12h30.

Aucune pratique du dessin n’est nécessaire, seule l’envie de créer et d’imaginer compte !

Sur inscription par mail. Places limitées. Participation gratuite + 10 € adhésion au foyer rural .

Locale du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie lamartinerie@lafabulerie.com

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English :

Comic Book Creation Workshop for 10- to 14-year-olds. Guided by two authors, Jean Houzard and Samuel Gros, participants will create their own characters, stories, and illustrated panels centered on the challenges of life. Registration required. August 20 and 21 from 1:00 p.m. to 4:00 p.m., and August 22 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

L’événement STAGE BD Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère