BALKAN PROJECT Saint-Étienne-Vallée-Française
jeudi 6 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
BALKAN PROJECT
rue Cabiron Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Musique balkanique, chant & instrumental, dans les jardins d’Olivier.
Rendez-vous jeudi 6 août, à 18h, dans les jardins d’Olivier, rue Cabiron, pour un concert de Balkan Project musique balkanique, chant & instrumental. Participation libre. .
rue Cabiron Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Balkan music, vocals and instrumental, in Olivier’s gardens.
L’événement BALKAN PROJECT Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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