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AGENDA · Saint-Étienne-Vallée-Française

BALKAN PROJECT Saint-Étienne-Vallée-Française

jeudi 6 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française

BALKAN PROJECT Saint-Étienne-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
rue Cabiron
Ville
48330 Saint-Étienne-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Étienne-Vallée-Française

BALKAN PROJECT

rue Cabiron Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Musique balkanique, chant & instrumental, dans les jardins d’Olivier.
Rendez-vous jeudi 6 août, à 18h, dans les jardins d’Olivier, rue Cabiron, pour un concert de Balkan Project musique balkanique, chant & instrumental. Participation libre.   .

rue Cabiron Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Balkan music, vocals and instrumental, in Olivier’s gardens.

L’événement BALKAN PROJECT Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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