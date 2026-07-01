Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

PAR MONTS ET PAR DRAILLES

Extérieur de la salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Projection en plein aire du film Par monts et par drailles de Dana Rappoport (2025, 90 min). En cas de mauvais temps, la projection sera maintenue et se fera en salle.

Film documentaire Par monts et par drailles de Dana Rappoport (2025, 90 minutes)

Dana Rappoport, ethnomusicologue et réalisatrice, présente son nouveau film Par monts et par drailles . Ce documentaire suit la vie d’un berger cévenol au fil des saisons transhumances par les drailles, entretien quotidien du troupeau.

Dans les Cévennes, Jean-Louis Perrier, berger transhumant depuis 1965, incarne la résistance d’un métier ancestral au bord de l’extinction. Aux côtés de jeunes bergers passionnés, il perpétue des traditions pastorales séculaires transhumance à pied, magnification des troupeaux. Mais cette passion se heurte aujourd’hui à de multiples défis retour du loup, raréfaction du fourrage, réglementation toujours plus contraignante, fragilité économique de la filière ovine. En retraçant les drailles parcourues toute sa vie, il dévoile sa carte mentale inscrite sur le relief et alerte sur la fermeture des milieux résultant de l’abandon du pastoralisme transhumant.

La projection est gratuite et sans inscription. En cas de mauvais temps, la projection sera maintenue et se fera en salle. .

Extérieur de la salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

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English :

Outdoor screening of the film Par monts et par drailles by Dana Rappoport (2025, 90 min). In case of bad weather, the screening will still take place indoors.

L’événement PAR MONTS ET PAR DRAILLES Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère