UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Étienne-Vallée-Française

SOIRÉE SOLIDAIRE Saint-Étienne-Vallée-Française

jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française

SOIRÉE SOLIDAIRE Saint-Étienne-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Les Passadoires
Ville
48330 Saint-Étienne-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Étienne-Vallée-Française

SOIRÉE SOLIDAIRE

Les Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Rendez-vous jeudi 16 juillet, à 18h, aux Passadoires, pour soutenir des initiatives de cantines populaires au Liban.
Rendez-vous jeudi 16 juillet, à 18h, aux Passadoires, pour soutenir des initiatives de cantines populaires au Liban.

Au programme
18h Ouverture / Rivière
19h Repas délice inspiration mezzé
20h30 Concert Ataxia Musique Grecque Rebetiko & Boom dansante avec DJ Youpi

Prix libre. Tout les bénéfices iront à la ferme Buzurna Juzurna au Liban.   .

Les Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Thursday, July 16, at 6 p.m., at Les Passadoires, to support community kitchen initiatives in Lebanon.

L’événement SOIRÉE SOLIDAIRE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Saint-Étienne-Vallée-Française (Lozère)