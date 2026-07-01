SOIRÉE SOLIDAIRE Saint-Étienne-Vallée-Française
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
SOIRÉE SOLIDAIRE
Les Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Rendez-vous jeudi 16 juillet, à 18h, aux Passadoires, pour soutenir des initiatives de cantines populaires au Liban.
Rendez-vous jeudi 16 juillet, à 18h, aux Passadoires, pour soutenir des initiatives de cantines populaires au Liban.
Au programme
18h Ouverture / Rivière
19h Repas délice inspiration mezzé
20h30 Concert Ataxia Musique Grecque Rebetiko & Boom dansante avec DJ Youpi
Prix libre. Tout les bénéfices iront à la ferme Buzurna Juzurna au Liban. .
Les Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Thursday, July 16, at 6 p.m., at Les Passadoires, to support community kitchen initiatives in Lebanon.
L’événement SOIRÉE SOLIDAIRE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Saint-Étienne-Vallée-Française (Lozère)
- MAUDE & THE HERALDS Saint-Étienne-Vallée-Française 17 juillet 2026
- PAR MONTS ET PAR DRAILLES Saint-Étienne-Vallée-Française 24 juillet 2026
- CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Étienne-Vallée-Française 2 août 2026
- FRAGMENTS D’EXIL Saint-Étienne-Vallée-Française 5 août 2026
- CONCERT DE TRIO ALFA Saint-Étienne-Vallée-Française 19 août 2026