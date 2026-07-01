Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

SOIRÉE SOLIDAIRE

Les Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Rendez-vous jeudi 16 juillet, à 18h, aux Passadoires, pour soutenir des initiatives de cantines populaires au Liban.

Rendez-vous jeudi 16 juillet, à 18h, aux Passadoires, pour soutenir des initiatives de cantines populaires au Liban.

Au programme

18h Ouverture / Rivière

19h Repas délice inspiration mezzé

20h30 Concert Ataxia Musique Grecque Rebetiko & Boom dansante avec DJ Youpi

Prix libre. Tout les bénéfices iront à la ferme Buzurna Juzurna au Liban. .

Les Passadoires Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Thursday, July 16, at 6 p.m., at Les Passadoires, to support community kitchen initiatives in Lebanon.

L’événement SOIRÉE SOLIDAIRE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère