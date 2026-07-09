FRAGMENTS D’EXIL Saint-Étienne-Vallée-Française
mercredi 5 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
FRAGMENTS D’EXIL
Place de l’église Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
En février 1939, une femme passe la frontière fuyant la barbarie fasciste. Une pièce de théâtre forte, chargée d’histoire et empreinte d’émotions.
Les 39 marches vous présente FRAGMENTS D’EXIL Par Dominique Fernandez
En Février 1939, quelque part, entre Bourg-Madame et Le Perthus, une femme passe la frontière fuyant la barbarie fasciste. Pleine de colère et de douleur mais digne et déterminée, elle va poser le pied sur cette terre de l’exil. C’est la Retirada… Une œuvre forte chargée d’histoire et empreinte d’émotions !
Avec Thomas Jimenez, Elodie Bermudez et Mathieu Jardat
Petite restauration sur place planche apéro. .
Place de l’église Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
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English :
In February 1939, a woman crosses the border, fleeing fascist barbarism. A powerful play, steeped in history and filled with emotion.
L’événement FRAGMENTS D’EXIL Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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