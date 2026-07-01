MAUDE & THE HERALDS Saint-Étienne-Vallée-Française
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
MAUDE & THE HERALDS
Eglise Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert des compositions originales de la musique style folk américain. Balades fantastiques, romantiques, tragiques…
Tout est culture présente Maude & the Heralds compositions originales de la musique style folk américain. Balades fantastiques, romantiques, tragiques.
A l’église de St Etienne Vallée Française, vendredi 17 juillet, à 17h. .
Eglise Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
A concert featuring original compositions in the American folk music style. Fantastic, romantic, and tragic ballads…
L’événement MAUDE & THE HERALDS Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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