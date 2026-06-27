Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO TOY STORY 5

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Projection du film Toy Story 5 de Andrew Stanton. Durée 1h40min / Genre Animation / Origine Etats-Unis (VF)

Projection du film Toy Story 5 de Andrew Stanton à la salle polyvalente, dimanche 6 septembre à 18h.

Sortie en 2026

Durée 01h40min

Genre Animation, Aventure, Famille

Origine Etats-Unis (VF)

Synopsis

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film Toy Story 5 by Andrew Stanton. Running time: 1h40min / Genre: Animation / Country of origin: United States (French version)

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère