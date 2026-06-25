Saint-Étienne-Vallée-Française

CONCERT DE TRIO ALFA

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Deux voix de femmes en harmonie, celles des sœurs Loubersac, accompagnées à la guitare par Frédéric Anthouard. Leur répertoire est scellé de chansons d’autrefois, de chants traditionnels du monde, de chants révolutionnaires ; quelques compositions viennent faire la virgule…

Le trio ALFA en concert, mercredi 19 août à 20h30 à la salle de fêtes de Saint Etienne Vallée Française. Participation libre. En partenariat avec la Fédération des Ecoles de Musique des Hauts Gardons et le foyer rural Le Ginestel.

Deux voix de femmes en harmonie, celles des sœurs Loubersac, accompagnées à la guitare par Frédéric Anthouard. Leur répertoire est scellé de chansons d’autrefois, de chants traditionnels du monde, de chants révolutionnaires, de tout ce qui les touche, les exaspère ; quelques compositions viennent faire la virgule… Ils interprètent ce qu’ils ont choisi ou écrit, les cordes vocales et de guitare chargées d’émotion. Leur inspiration n’est pas religieuse, mais spirituelle parfois, réaliste souvent, émotive toujours. Un trio qui prend aux tripes. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie fedemusique48@gmail.com

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English :

Two women?s voices in harmony, those of the Loubersac sisters, accompanied on guitar by Frédéric Anthouard. Their repertoire includes songs of yesteryear, traditional songs of the world and revolutionary songs, with a few compositions thrown in for good measure…

L’événement CONCERT DE TRIO ALFA Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère