CINÉCO SAUVAGE Saint-Étienne-Vallée-Française
dimanche 30 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CINÉCO SAUVAGE
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 21:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin à la salle polyvalente, dimanche 30 août à 21h.
Sortie en 2026
Durée 01h41min
Genre Drame
Origine France (VF)
Synopsis
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Sauvage by Camille Ponsin. Runtime: 1h41min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO SAUVAGE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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