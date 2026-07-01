Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO SAUVAGE

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 21:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin à la salle polyvalente, dimanche 30 août à 21h.

Sortie en 2026

Durée 01h41min

Genre Drame

Origine France (VF)

Synopsis

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film Sauvage by Camille Ponsin. Runtime: 1h41min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO SAUVAGE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère