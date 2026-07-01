CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Étienne-Vallée-Française
dimanche 2 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Projection du film Le chant des forêts de Vincent Munier. Durée 1h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)
Projection du film Le chant des forêts de Vincent Munier à la salle polyvalente, dimanche 2 août à 21h.
Sortie en 2025
Durée 01h34min
Genre Documentaire
Origine France (VF)
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Le chant des for%EAts by Vincent Munier. Runtime: 1h34min / Genre: Documentary / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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