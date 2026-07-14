Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE VOTIVE

Salle des fêtes Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13

Au programme concours de pétanque, marché paysan, repas (sur réservation) et soirées animées. Clôture avec un feu d’artifice. Programme complet sur l’agenda en ligne de l’Office de tourisme.

Saint Etienne Vallée Française en fête du 13 au 15 août !

Programme du 13 août (organisé par l’A.P.E.)

> 14h30 Concours de pétanque doublette 100 € + mises, tirage à 15h

> 21h Karaoké

Programme du 14 août

> 9h Apéro du marché paysan

> 14h30 Concours de pétanque doublette 120 € + mises, tirage à 15h

> 18h30 Apéro monumental avec la Peña Del Fuego

> 20h Repas paella (15 € adulte / 12 € enfant moins de 12 ans) + fromage, dessert et café. Réservation chez Proxi du village.

> 22h Soirée avec Show Bises Animation

Programme du 14 août

> 10h Déjeuner tripoux (12 €). Réservation avant le 10 août par téléphone. Nombre de repas limité.

> 14h30 Concours de pétanque triplette 180 € + mises, tirage à 15h

> Soirée avec Daniel Monti by Nico Effect

> Feu d’artifice by Arti’fx

Buvette et petite restauration sur place tout au long de la fête.

Les 8 et 9 août, tournée des fougasses dans les campagnes et le village. .

Salle des fêtes Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 7 60 41 68 16

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English :

On the program: a pétanque tournament, a farmers’ market, meals (by reservation), and evening entertainment. The event will conclude with a fireworks display. See the full program on the Tourist Office’s online calendar.

L’événement FÊTE VOTIVE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère