LA SAINT-LAURENT Saint-Étienne-Vallée-Française

Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

LA SAINT-LAURENT

Pierre de la Vieille Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : 19 – 19 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Assistez au lever du soleil lors d’une balade, puis laissez vous guider par Ghislaine Marcon qui vous expliquera les vestiges préhistoriques, le panorama et la toponymie locale. A 12h, accueil aux Longognes avec apéritif et repas campagnard, suivi d’une animation sur les vestiges, monuments, contes et légendes. Inscriptions obligatoires.

36ème édition de La Saint-Laurent à Saint-Etienne-Vallée-Française aura lieu lundi 10 août. Cette année encore, rendez-vous à la Pierre de la Vieille pour assister au lever de soleil.

> 6h Parking entrée piste forestière. Balisage depuis la Pierre de la Vieille, prévoir un trajet de 30 minutes à partir du parking.

> 6h35 Lever du soleil à la Capelona (Capéloune)

> Après le lever du soleil balade en direction de Serres, guidée par Ghislaine Marcon vestiges préhistoriques, panorama, toponymie…

> 8h30 Casse-croûte au carrefour lieu-dit Serres. Navette pour récupérer les voitures. Balade vers le Pérairol, Sauvelongue, Soliers, les Longognes.

> 12h Accueil au lieu-dit Les Longognes avec apéritif et repas campagnard à 19 € (possibilité pique-nique tiré du sac pour celles et ceux qui le souhaitent).

> 14h30 Animation site archéologique, vestiges, monuments, conte, légende. Rencontre avec des intervenants.

Inscriptions pour participer à la journée sont obligatoires le plus tôt possible et avant le 3 août. .

Pierre de la Vieille Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 30 71 25 91 jordi.peladan@wanadoo.fr

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English :

Watch the sunrise during a walk, then let Ghislaine Marcon guide you as she explains the prehistoric ruins, the panoramic view, and local place names. At noon, join us at Les Longognes for an aperitif and a country-style meal, followed by a presentation on the ruins, monuments, tales, and legends. Registration is required.

L’événement LA SAINT-LAURENT Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère