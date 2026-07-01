Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO JUSTE UNE ILLUSION

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Projection du film La condition de Olivier Nakache. Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique / Origine France (VF)

Projection du film La condition de Olivier Nakache.

Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique / Origine France (VF)

Synopsis:

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film La condition by Olivier Nakache. Runtime: 01h59min / Genre: Comedy-Drama / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO JUSTE UNE ILLUSION Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère