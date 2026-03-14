CINECO LA CONDITION

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Projection du film La condition de Bonnell Jérôme. Durée 1h43min Genre Drame Origine France (VF)

Projection du film La condition de Bonnell Jérôme, vendredi 10 juillet, à la salle polyvalente, à 21h.

Durée 01h43min Genre Drame Origine France (VF)

Synopsis:

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

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English :

Screening of La condition by Bonnell Jérôme. Running time: 1h43min Genre: Drama Origin: France (VF)

L’événement CINECO LA CONDITION Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère