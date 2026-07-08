CINÉCO LA CORDE AU COU Gorges du Tarn Causses
jeudi 15 octobre 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
CINÉCO LA CORDE AU COU
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 21:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Projection du film La corde au cou de Gus Van Sant durée 01h45min / Thriller/ Etats-Unis (VO)
Projection du film La corde au cou de Gus Van Sant durée 01h45min / Thriller/ Etats-Unis (VO)
Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ? .
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film Rope by Gus Van Sant Running time: 1 hr 45 min / Thriller / United States (Original Version)
L’événement CINÉCO LA CORDE AU COU Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- DETOURS DU MONDE NUIT NOIRE Gorges du Tarn Causses 15 juillet 2026
- ATELIERS CRÉA’MONDE Gorges du Tarn Causses 16 juillet 2026
- EXPOSITION TIS-SAGE Salle Poujols Gorges du Tarn Causses 17 juillet 2026
- SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES Gorges du Tarn Causses 17 juillet 2026
- LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses 18 juillet 2026