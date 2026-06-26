CINECO LA CORDE AU COU Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO LA CORDE AU COU Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 25 octobre 2026.
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO LA CORDE AU COU
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Projection du film La corde au cou de Gus Van Sant. Durée 01h45min / Genre Thriller/ Origine Etats-Unis (VO)
Projection du film La corde au cou de Gus Van Sant , dimanche 25 Octobre, au Piboulio, à 18h00.
Durée 01h45min / Genre Thriller/ Origine Etats-Unis (VO)
Synopsis:
Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ? .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Rope by Gus Van Sant. Runtime: 1 hr 45 min / Genre: Thriller / Country of Origin: United States (Original Version)
L’événement CINECO LA CORDE AU COU Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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