Informations pratiques

Sainte-Croix-Vallée-Française

CONCERT DE FIN DE STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La Grande Garabagne vous invite au concert de fin de stage de chant polyphonique intitulé O fly not love.

Ce stage a exploré un répertoire de chants d’amour allant de la Renaissance à nos jours, mêlant finesse, virtuosité et expressivité vocale.

Venez vous émouvoir lors de cette belle soirée de restitution !

Horaire à venir

La Grande Garabagne vous invite au concert de fin de stage de chant polyphonique intitulé O fly not love.

Ce stage a exploré un répertoire de chants d’amour allant de la Renaissance à nos jours, mêlant finesse, virtuosité et expressivité vocale.

Les participants ont travaillé des œuvres de compositeurs tels que Morley, Portilla de la Luz, Wikander, Ligeti, Schubert, Wilson ou Andersson.

Venez vous émouvoir lors de cette belle soirée de restitution !

Horaire à venir .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 86 58 75 82

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English :

La Grande Garabagne invites you to the end-of-workshop concert of polyphonic singing titled *O fly not love*.

This workshop explored a repertoire of love songs ranging from the Renaissance to the present day, blending finesse, virtuosity, and vocal expressiveness.

Come and be moved by this beautiful evening of performances!

Schedule to be announced

L’événement CONCERT DE FIN DE STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère