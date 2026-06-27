CINECO POUR LE PLAISIR Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 13 septembre 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO POUR LE PLAISIR
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici . Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici , dimanche 13 Septembre, au Piboulio, à 17h.
Durée 01h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Synopsis:
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Pour le plaisir by Reem Kherici. Runtime: 1 hr 28 min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO POUR LE PLAISIR Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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