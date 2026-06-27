Informations pratiques

Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori , dimanche 23 Aout, au Piboulio, à 21h.

Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Synopsis:

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .

Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film La v%E9nus %E9lectrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère