CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 23 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori , dimanche 23 Aout, au Piboulio, à 21h.
Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La v%E9nus %E9lectrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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