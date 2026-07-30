Informations pratiques

Sainte-Croix-Vallée-Française

FORUM DES ASSOCIATIONS

Place du marché Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le Forum des associations aura lieu cette année sur le marché de Ste-Croix.

Venez découvrir la multitude d’activités qui s’offrent à vous !

Le Foyer rural de la Vallée française a le plaisir de vous informer que le Forum des associations aura lieu cette année Dimanche 6 septembre au matin sur le marché de Ste-Croix

On espère que ce sera un moment joyeux, convivial et pas trop pluvieux !

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Cathy au 06 67 75 88 89 .

Place du marché Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 67 75 88 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, the Associations Forum will take place at the Sainte-Croix Market.

Come discover the wide variety of activities available to you!

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère