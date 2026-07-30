FORUM DES ASSOCIATIONS Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 6 septembre 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
FORUM DES ASSOCIATIONS
Place du marché Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le Forum des associations aura lieu cette année sur le marché de Ste-Croix.
Venez découvrir la multitude d’activités qui s’offrent à vous !
Le Foyer rural de la Vallée française a le plaisir de vous informer que le Forum des associations aura lieu cette année Dimanche 6 septembre au matin sur le marché de Ste-Croix
On espère que ce sera un moment joyeux, convivial et pas trop pluvieux !
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Cathy au 06 67 75 88 89 .
Place du marché Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 67 75 88 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Associations Forum will take place at the Sainte-Croix Market.
Come discover the wide variety of activities available to you!
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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