EXPOSITION LES TOUTOUS Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 9 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
EXPOSITION LES TOUTOUS
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-09
Exposition LES TOUTOUS par Valérie Crausaz, du 09.08.26 au 16.08.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 8 Août à 18h30.
Exposition LES TOUTOUS par Valérie Crausaz, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 09.08.26 au 16.08.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 8 Août à 18h30
Contact embrinsdufourapain@gmail.com
tél 06 50 33 75 10 .
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10 embrinsdufourapain@gmail.com
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English :
LES TOUTOUS Exhibition by Valérie Crausaz, August 9–16, 2026
Open Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m.; Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Saturday, August 8, at 6:30 p.m.
L’événement EXPOSITION LES TOUTOUS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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