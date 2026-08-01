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AGENDA · Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION LES TOUTOUS Sainte-Croix-Vallée-Française

dimanche 9 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION LES TOUTOUS Sainte-Croix-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Four à pain
Ville
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION LES TOUTOUS

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-09

Exposition LES TOUTOUS par Valérie Crausaz, du 09.08.26 au 16.08.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 8 Août à 18h30.
Exposition LES TOUTOUS par Valérie Crausaz, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 09.08.26 au 16.08.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 8 Août à 18h30
Contact embrinsdufourapain@gmail.com
tél 06 50 33 75 10   .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10  embrinsdufourapain@gmail.com

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English :

LES TOUTOUS Exhibition by Valérie Crausaz, August 9–16, 2026
Open Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m.; Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Saturday, August 8, at 6:30 p.m.

L’événement EXPOSITION LES TOUTOUS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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