CINECO VIVALDI ET MOI Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 13 septembre 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO VIVALDI ET MOI
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 20:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto .Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto , dimanche 13 Septembre, au Piboulio, à 20h00.
Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Synopsis:
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 1 hr 51 min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)
L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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