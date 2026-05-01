CINECO LA MAISON DES FEMMES Gorges du Tarn Causses
CINECO LA MAISON DES FEMMES Gorges du Tarn Causses jeudi 21 mai 2026.
Gorges du Tarn Causses
CINECO LA MAISON DES FEMMES
Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet à Sainte Enimie le 21 mai 2026 à 20h
Durée 01h51min, Genre Drame, Origine France (VF)
Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet, le Jeudi 21 mai à 20h à la salle des fêtes de Sainte Enimie.
Durée 01h51min
Genre Drame
Origine France (VF)
Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps.
Synopsis
A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.
Critique:
Sujet grave traité avec beaucoup d’humour qui évite tout misérabilisme et porté par une distribution remarquable qui apporte des énergies communicatives. Mélisa Godet choisit de célébrer la reconstruction, donne à voir une force émotionnelle rare et rappelle que la solidarité peut être un moteur puissant, et que, même dans les contextes les plus difficiles, l’espoir demeure ! À la fois utile et enthousiasmant, ce film poignant et lumineux est à découvrir sans hésitation.
Séance à Ste Enimie en présence du CDIFF suivie d’un échange .
Salle des fêtes de Sainte Enimie Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Melisa Godet’s film La maison des femmes in Sainte Enimie on May 21, 2026 at 8pm
Running time: 01h51min, Genre: Drama, Origin: France (VF)
L’événement CINECO LA MAISON DES FEMMES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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