LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Gorges du Tarn Causses
LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Gorges du Tarn Causses jeudi 14 mai 2026.
Gorges du Tarn Causses
LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16
L’artiste Marie Boccanfuso vous invite à une performance végétale participative au domaine des Boissets. Un atelier ouvert à tous! Réservation souhaitée. Participation libre.
Venez participer à une expérience unique dans le cadre exceptionnel du domaine des Boissets.
L’artiste Marie Boccanfuso vous invite à vivre une expérience unique mêlant nature, art et imagination. Des performances végétales et participatives où chacun est libre de créer, assembler, transformer à partir d’éléments végétaux, pour donner naissance à des formes éphémères et collaboratives.
Un projet artistique itinérant qui explore les territoires et leurs habitants à travers le prisme du végétal. Chaque étape donne lieu à des rendez-vous, des rencontres dans des laboratoires d’immersion à l’usage des plantes, de la nature.
Si vous le pouvez embarquez votre appareil photo, du petit matériel (ciseaux, sécateur, fil de lin ou chanvre, aiguille à coudre, fleurs, fruits légers, collage, petit fil de fer…). Préférez des couleurs vestimentaires claires blanc — beige.
Réservation souhaitée.
Participation libre et bienveillante. .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 71 85 59 70 vegetale@gmx.fr
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English :
Artist Marie Boccanfuso invites you to a participatory plant performance at the Domaine des Boissets. A workshop open to all! Reservations essential. Participation free of charge.
L’événement LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes