Gorges du Tarn Causses

LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

L’artiste Marie Boccanfuso vous invite à une performance végétale participative au domaine des Boissets. Un atelier ouvert à tous! Réservation souhaitée. Participation libre.

Venez participer à une expérience unique dans le cadre exceptionnel du domaine des Boissets.

L’artiste Marie Boccanfuso vous invite à vivre une expérience unique mêlant nature, art et imagination. Des performances végétales et participatives où chacun est libre de créer, assembler, transformer à partir d’éléments végétaux, pour donner naissance à des formes éphémères et collaboratives.

Un projet artistique itinérant qui explore les territoires et leurs habitants à travers le prisme du végétal. Chaque étape donne lieu à des rendez-vous, des rencontres dans des laboratoires d’immersion à l’usage des plantes, de la nature.

Si vous le pouvez embarquez votre appareil photo, du petit matériel (ciseaux, sécateur, fil de lin ou chanvre, aiguille à coudre, fleurs, fruits légers, collage, petit fil de fer…). Préférez des couleurs vestimentaires claires blanc — beige.

Réservation souhaitée.

Participation libre et bienveillante. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 71 85 59 70 vegetale@gmx.fr

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English :

Artist Marie Boccanfuso invites you to a participatory plant performance at the Domaine des Boissets. A workshop open to all! Reservations essential. Participation free of charge.

L’événement LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes