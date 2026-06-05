CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Ciné-Théatre LA FORGE Villefort
CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Ciné-Théatre LA FORGE Villefort dimanche 7 juin 2026.
Villefort
CINÉCO LA MAISON DES FEMMES
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet. Durée 1h51min Genre Drame Origine France (VF)
Projection du film La maison des femmes
Sortie en 2026
Durée 01h51min
Genre Drame
Origine France (VF)
Synopsis
A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
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English :
Screening of La maison des femmes by Melisa Godet. Running time: 1h51min Genre: Drama Origin: France (VF)
L’événement CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Villefort a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Mont Lozere
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