Informations pratiques

Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO LA RAGAZZA

Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 20:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini. Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)

Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini, dimanche 20 Septembre, au Piboulio, à 20h00.

Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)

Synopsis:

En Toscane, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mara rencontre Bube, un ancien résistant. Ils tombent amoureux mais Bube est obligé de fuir le pays car il est accusé d’un assassinat politique. Mara reste en Italie à l’attendre, mais elle rencontre Stefano qui lui demande de l’épouser. Elle est sur le point d’accepter, résignée de revoir un jour Bube, quand elle reçoit subitement de ses nouvelles. .

Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film La Ragazza by Luigi Comencini. Running time: 01h54min / Genre: Drama / Country of origin: France (original version)

L’événement CINECO LA RAGAZZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère