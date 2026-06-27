CINECO LA RAGAZZA Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO LA RAGAZZA
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini. Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)
Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini, dimanche 20 Septembre, au Piboulio, à 20h00.
Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)
Synopsis:
En Toscane, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mara rencontre Bube, un ancien résistant. Ils tombent amoureux mais Bube est obligé de fuir le pays car il est accusé d’un assassinat politique. Mara reste en Italie à l’attendre, mais elle rencontre Stefano qui lui demande de l’épouser. Elle est sur le point d’accepter, résignée de revoir un jour Bube, quand elle reçoit subitement de ses nouvelles. .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film La Ragazza by Luigi Comencini. Running time: 01h54min / Genre: Drama / Country of origin: France (original version)
L’événement CINECO LA RAGAZZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Sainte-Croix-Vallée-Française (Lozère)
- STAGE DE CIRQUE ENFANT (DE 3 À 12 ANS) Sainte-Croix-Vallée-Française 8 juillet 2026
- CINECO LA CONDITION Sainte-Croix-Vallée-Française 13 juillet 2026
- STAGE DE TRAPÈZE VOLANT ENFANT/ADO (DÈS 8 ANS) Sainte-Croix-Vallée-Française 20 juillet 2026
- STAGE DE DANSE ART-THÉRAPIE Sainte-Croix-Vallée-Française 20 juillet 2026
- CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Sainte-Croix-Vallée-Française 26 juillet 2026