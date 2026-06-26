CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Florac Trois Rivières
CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Florac Trois Rivières mercredi 26 août 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori .
Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La v%E9nus %E9lectrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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