CONCERT BAROQUE DE CLAVEÇIN Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Florac Trois Rivières

CONCERT BAROQUE DE CLAVEÇIN

Eglise Saint-Martin Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Concert baroque de clavecin, interprété par Louis-Avit Colombier, claveciniste et improvisateur baroque. Au programme Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull,… et des improvisations autour d’oeuvres des compositeurs du programme comme à l’époque baroque.

Concert baroque de clavecin, interprété par Louis-Avit Colombier, claveciniste et improvisateur baroque. Au programme Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull,… et des improvisations autour d’oeuvres des compositeurs du programme comme à l’époque baroque.

Louis-Avit Colombier (louis-avit.fr), a été formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, puis admis à la prestigieuse Haute École de Musique de Genève.

Au-delà de l’interprétation des grandes œuvres du répertoire, Louis-Avit Colombier proposera également des improvisations, renouant avec une tradition essentielle de l’époque baroque. Les musiciens improvisaient alors librement préludes, ornements et variations au fil du concert, faisant de chaque représentation un moment unique.

Passionné par les pratiques historiques, le jeune artiste cherche ainsi à redonner au clavecin toute sa spontanéité et sa liberté expressive. Son approche vivante et inventive permet au public de redécouvrir l’instrument sous un jour plus libre, loin d’une interprétation strictement académique. .

Eglise Saint-Martin Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie contact@resonances-baroques.fr

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English :

Baroque harpsichord concert, performed by Louis-Avit Colombier, harpsichordist and Baroque improviser. The program features Bach, Rameau, Couperin, Scarlatti, Purcell, J. Bull, and more, as well as improvisations based on works by the composers featured in the program and others from the Baroque era.

L’événement CONCERT BAROQUE DE CLAVEÇIN Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes