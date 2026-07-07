CINÉCO SAUVAGE La Genette verte Florac Trois Rivières
mercredi 19 août 2026 · La Genette verte · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
CINÉCO SAUVAGE
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film SAUVAGE de Camille PONSIN Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 47 87 30
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English :
Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 1h41min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)
L’événement CINÉCO SAUVAGE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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