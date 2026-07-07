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CINÉCO SAUVAGE La Genette verte Florac Trois Rivières

mercredi 19 août 2026 · La Genette verte · Florac Trois Rivières

CINÉCO SAUVAGE La Genette verte Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
La Genette verte
Adresse
33 Avenue Jean Monestier
Ville
48400 Florac Trois Rivières
Département
Lozère
Tarif
4 4 4 Enfant

Florac Trois Rivières

CINÉCO SAUVAGE

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film SAUVAGE de Camille PONSIN Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie.   .

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 47 87 30 

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English :

Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 1h41min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)

L’événement CINÉCO SAUVAGE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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