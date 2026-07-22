QUATUOR ÉRABLE Église Saint Joseph Florac Trois Rivières
samedi 22 août 2026 · Église Saint Joseph · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
QUATUOR ÉRABLE
Église Saint Joseph 2 Rue Tour d’Eglise Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Quatre jeunes musiciens proposent une tournée de concerts de musique classique à entrée libre à L’église Saint Joseph de Florac
Tournée de concerts de musique classique Entrée libre
Pour la quatrième année consécutive, quatre jeunes musiciens, étudiants ou jeunes professionnels issus d’écoles supérieures de musique, proposent une tournée de concerts à entrée libre dans la région. Réunis par leur passion commune, ils souhaitent contribuer au rayonnement culturel et à la valorisation du patrimoine local à travers des concerts conviviaux dans des lieux d’exception. Une résidence artistique est également prévue à Vialas (48) la semaine précédant la tournée.
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes n7 “Razumovski” en fa Majeur op 59/1
W.A. MOZART
Quatuor à cordes n15 en ré mineur K.421
Violons Quentin Schersach, Guillaume Paci
Alto Paul Erdmann
Violoncelle Thibaut Will .
Église Saint Joseph 2 Rue Tour d’Eglise Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 49 47 09 52 thibautwill@gmail.com
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English :
Four young musicians are presenting a series of classical music concerts with %E0 free admission %E0 at Saint Joseph Church in Florac
L’événement QUATUOR ÉRABLE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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