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CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Saint-Germain-de-Calberte

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Germain-de-Calberte

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Saint-Germain-de-Calberte

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48370 Saint-Germain-de-Calberte
Département
Lozère
Tarif
4 4 4 Enfant

Saint-Germain-de-Calberte

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori , à la Salle Polyvalente de Saint-Germain-de-Calberte le 12 Septembre à 18h00.

Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante…   .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film La Vénus Électrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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