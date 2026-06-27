CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Saint-Germain-de-Calberte
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Germain-de-Calberte
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Calberte
CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori , à la Salle Polyvalente de Saint-Germain-de-Calberte le 12 Septembre à 18h00.
Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La Vénus Électrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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