CINÉCO L’AGENT SECRET Saint-Étienne-Vallée-Française

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Début : 2026-05-03 21:00:00
Projection du film L’agent secret de Mendonca Filho Kleber. Durée 2h41min Genre Drame, Policier Origine Brésil, France (VO) Tout public avec avertissement
Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent… Tout public avec avertissement .
English :
Screening of Mendonca Filho Kleber’s The Secret Agent . Running time: 2h41min Genre: Drama, Thriller Origin: Brazil, France (VO) All audiences with warning
