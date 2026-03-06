CINÉCO L’AGENT SECRET Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO L’AGENT SECRET

4 EUR

Début : 2026-05-03 21:00:00

Projection du film L’agent secret à la salle polyvalente, dimanche 3 mai à 21h.

Sortie en 2025

Durée 02h41min

Genre Drame, Policier

Origine Brésil, France (VO)

Synopsis

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent… Tout public avec avertissement .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

English :

Screening of Mendonca Filho Kleber’s The Secret Agent . Running time: 2h41min Genre: Drama, Thriller Origin: Brazil, France (VO) All audiences with warning

