CINÉCO ZOOTOPIE 2 Saint-Étienne-Vallée-Française

Début : 2026-05-03 18:00:00

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Projection du film Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush. Durée 1h47min Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille Origine USA (VF)

Projection du film Zootopie 2 à la salle polyvalente, dimanche 3 mai à 18h.

Sortie en 2025

Durée 01h47min

Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille

Origine USA (VF)

Synopsis

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise… .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

English :

Screening of Zootopie 2 by Byron Howard and Jared Bush. Running time: 1h47min Genre: Animation, Adventure, Comedy, Family Origin: USA (VF)

