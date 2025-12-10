CINÉCO SOULÈVEMENTS Saint-Étienne-Vallée-Française
CINÉCO SOULÈVEMENTS
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Projection du film Soulèvements de Thomas Lacoste. Durée 1h46min Genre Documentaire Origine France (VF)
Projection du film Soulèvements de Thomas Lacoste à la salle polyvalente, samedi 2 mai à 18h.
Sortie en 2026
Durée 01h46min
Genre Documentaire
Origine France (VF)
Synopsis
Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles. .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie
English :
Screening of Soulèvements by Thomas Lacoste. Running time: 1h46min Genre: Documentary Origin: France (VF)
