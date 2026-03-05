FÊTE DE L’ARBRE, ON S’ENGRAINE ÉDITION PRINTEMPS

Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Fête de l’arbre, On s’EnGraine, édition printemps aura lieu samedi 2 mai, autour de la salle polyvalente de Saint Etienne Vallée Française. Le thème de cette année est l’olivier. Venez nombreux découvrir le marché de pépiniéristes, producteurs et artisans, et les animations autour du thème de l’année.

Programmation à venir. .

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

English :

Fête de l’arbre, On s’EnGraine, spring edition will take place on Saturday, May 2, around the Saint Etienne Vallée Française multi-purpose hall. This year’s theme is the olive tree. Come one, come all to discover the market of nurserymen, producers and craftsmen, and the animations around the theme of the year.

