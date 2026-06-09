CINECO LE CHANT DES FORETS Ciné-Théatre LA FORGE Villefort

Villefort

CINECO LE CHANT DES FORETS

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Projection du film TOY STORY5 Origine USA (VO)

Projection du film TOY STORY5

Durée 01h34min Genre DOCUMENTAIRE/ Origine FRANCE

Synopsis:

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

Screening of the film TOY STORY5 USA Origin (VO)

L’événement CINECO LE CHANT DES FORETS Villefort a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere