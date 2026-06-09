CINECO LE CHANT DES FORETS Ciné-Théatre LA FORGE Villefort
CINECO LE CHANT DES FORETS Ciné-Théatre LA FORGE Villefort dimanche 2 août 2026.
Villefort
CINECO LE CHANT DES FORETS
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Projection du film TOY STORY5 Origine USA (VO)
Projection du film TOY STORY5
Durée 01h34min Genre DOCUMENTAIRE/ Origine FRANCE
Synopsis:
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film TOY STORY5 USA Origin (VO)
L’événement CINECO LE CHANT DES FORETS Villefort a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Villefort (Lozère)
- ATELIERS COSMÉTIQUES ET BIEN-ÊTRE La Loco-motive Villefort 13 juin 2026
- SORS DE TA CHAMBRE VIA CORDA La Loco Villefort 17 juin 2026
- LE COIN DES PARENTS ATELIER MOTRICITÉ LIBRE Villefort 20 juin 2026
- FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE Villefort 20 juin 2026
- FETE DE LA MUSIQUE LA LOCO Villefort 20 juin 2026