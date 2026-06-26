CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Meyrueis
CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Meyrueis jeudi 8 octobre 2026.
Meyrueis
CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES
Village Meyrueis Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 21:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski. Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski
Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)
Synopsis
Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .
Village Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film The Boy Who Made the Hills Dance by Georgi M. Unkovski. Runtime: 1 hr 39 min / Genre: Comedy, Drama, Musical / Country of Origin: Macedonia (Original Version)
L’événement CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Meyrueis a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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