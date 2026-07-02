Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 21:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski. Durée 1h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédonie (VO)

Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski à la salle polyvalente, dimanche 4 octobre à 21h.

Sortie en 2026

Durée 01h39min

Genre Comédie, Drame, Musical

Origine Macédonie (VO)

Synopsis

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film The Boy Who Made the Hills Dance by Georgi M. Unkovski. Runtime: 1 hr 39 min / Genre: Comedy, Drama, Musical / Country of Origin: Macedonia (Original Version)

L’événement CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère