CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Saint-Étienne-Vallée-Française
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 21:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski. Durée 1h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédonie (VO)
Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski à la salle polyvalente, dimanche 4 octobre à 21h.
Sortie en 2026
Durée 01h39min
Genre Comédie, Drame, Musical
Origine Macédonie (VO)
Synopsis
Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film The Boy Who Made the Hills Dance by Georgi M. Unkovski. Runtime: 1 hr 39 min / Genre: Comedy, Drama, Musical / Country of Origin: Macedonia (Original Version)
L’événement CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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