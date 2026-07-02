CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Étienne-Vallée-Française
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CINÉCO POUR LE PLAISIR
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici. Durée 1h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici à la salle polyvalente, dimanche 4 octobre à 18h.
Sortie en 2026
Durée 01h28min
Genre Comédie
Origine France (VF)
Synopsis
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Pour le plaisir by Reem Kherici. Running time: 1h28min / Genre: Comedy / Country of origin: France (French version)
L’événement CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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