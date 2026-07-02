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CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Étienne-Vallée-Française

dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Étienne-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
48330 Saint-Étienne-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
4 Enfant

Saint-Étienne-Vallée-Française

CINÉCO POUR LE PLAISIR

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici. Durée 1h28min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici à la salle polyvalente, dimanche 4 octobre à 18h.

Sortie en 2026
Durée 01h28min
Genre Comédie
Origine France (VF)

Synopsis
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.   .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film Pour le plaisir by Reem Kherici. Running time: 1h28min / Genre: Comedy / Country of origin: France (French version)

L’événement CINÉCO POUR LE PLAISIR Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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