CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Florac Trois Rivières
mercredi 7 octobre 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Projection du film « L’enfant du désert » de Gilles de Maistres
Projection du film « L’enfant du désert »
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film « L’enfant du d%E9sert » by Gilles de Maistres
L’événement CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- MARCHÉ DES PAYSANS Florac Trois Rivières 12 juillet 2026
- L’ART S’INVITE AU JARDIN Florac Trois Rivières 14 juillet 2026
- CINECO C’EST QUOI L’AMOUR ? Florac Trois Rivières 15 juillet 2026
- CIRQUE DE NICE Florac Trois Rivières 21 juillet 2026
- MINI STAGE DE MOSAÏQUE Florac Trois Rivières 22 juillet 2026