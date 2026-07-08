CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Meyrueis
mercredi 7 octobre 2026 · Meyrueis
Informations pratiques
Meyrueis
CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT
Salle des fêtes Meyrueis Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Projection du film « L’enfant du désert » de Gilles de Maistres
Projection du film « L’enfant du désert »
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .
Salle des fêtes Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film « L’enfant du d%E9sert » by Gilles de Maistres
L’événement CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Meyrueis a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Meyrueis (Lozère)
- CINÉCO LE CHANTS DES FORÊTS Meyrueis 16 juillet 2026
- CINÉCO LES NUITS DU COURT MÉTRAGE Meyrueis 28 juillet 2026
- CINECO POUR LE PLAISIR Village Meyrueis 8 août 2026
- LES CHEMINS DU DOC SOUS UNE BONNE ÉTOILE Roquedols Meyrueis 10 août 2026
- ISA EN DUO Meyrueis 12 août 2026