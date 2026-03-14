CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Florac Trois Rivières
CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Florac Trois Rivières dimanche 5 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
CINECO LES VOYAGES DE TEREZA
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro en pleine air.
Durée 01h26min, Genre Drame, Science Fiction, Mention Tout Public
Projection du film Les voyages de Tereza de Gabriel Mascaro, le mercredi 1er juillet à 21h à Florac.
Durée 01h26min
Genre Drame, Science Fiction
Mention Tout Public
Origine Brésil (VO)
De Gabriel Mascaro
Avec Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo
Synopsis:
Tereza a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle d’Amazonie. Le jour venu, elle reçoit l’ordre officiel du gouvernement de s’installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter de leurs dernières années. Tereza refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l’aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret…
Critique:
Sous ses airs de fable, Les Voyage de Tereza interroge frontalement notre rapport à la vieillesse. Que fait une société de celles et ceux qui ne servent plus ? Teinté de fantastique, le film prend des chemins de traverses sinueux, comme cette rivière bleue sur l’affiche française, comme les tracés de cet escargot à la bave bleue aux pouvoirs hallucinogènes, ou comme les chemins que peut finalement prendre une vie en pleine liberté. Douce amère et poétique, un petit bijou de grâce et de féérie. .
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open-air screening of Gabriel Mascaro’s film Tereza’s Travels .
Running time: 01h26min, Genre: Drama, Science Fiction, Recommended for: All Audiences
L’événement CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- JEU DE PISTE SENIORS Florac Trois Rivières 16 juin 2026
- CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI La Genette Verte Florac Trois Rivières 17 juin 2026
- LABORATOIRE D’ECRITURE CRÉATIVE Florac Trois Rivières 18 juin 2026
- CINECO MARTY SUPREME La Genette verte Florac Trois Rivières 24 juin 2026
- LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE Florac Trois Rivières 25 juin 2026