LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE Florac Trois Rivières
LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE Florac Trois Rivières jeudi 25 juin 2026.
Florac Trois Rivières
LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE
za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Soirée fanfare Installez-vous à partir de 18h30, et à 20h concert de Lady jaja.
Tapas du jour planches de charcuterie et de fromage.
Les Heures Bleues reviennent à Florac !
Quand l’été s’installe en Cévennes, les toits de la manufacture, à l’atelier Tuffery deviennent un lieu de rencontre et de partage.
Concerts live, produits locaux, grandes tablées et vue sur la vallée cinq soirées pour profiter des longues fins de journée, écouter de la musique et se retrouver autour de celles et ceux qui font vivre le territoire.
Côté assiettes, les Heures Bleues garderont leur esprit de partage planches, tapas, produits de Lozère, recettes locales et propositions de saison selon les dates.
La boutique restera ouverte en soirée , pour découvrir nos collections dans une atmosphère différente.
Le jeudi 25 juin, c’est une soirée fanfare qui ouvre le bal. Installez-vous à partir de 18h30, et à 20h concert de Lady jaja.
Tapas du jour planches de charcuterie et de fromage. .
za Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 94 contact@ateliertuffery.com
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English :
Fanfare evening: settle in from 6:30pm, and at 8pm: concert by Lady Jaja.
Tapas of the day: charcuterie and cheese boards.
L’événement LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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