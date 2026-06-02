Florac Trois Rivières

SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ !

Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Tennis Club de Florac vous invite à sa soirée Moules Frites à volonté !Réservation obligatoire avant le 26 juin.

Venez profiter de l’ambiance conviviale du Tennis Club de Florac lors d’une soirée moules et frite à volonté.

Ambiance musicale et buvette sur place !

Réservation obligatoire avant le 26 juin. 10€ par personne .

Tennis Club de Florac, Pont du Tarn Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 70 11 31 64

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English :

The Tennis Club de Florac invites you to its all-you-can-eat Mussels and Fries evening! Reservations required by June 26.

L’événement SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ ! Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes