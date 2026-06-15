CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA Florac Trois Rivières
CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA Florac Trois Rivières samedi 4 juillet 2026.
Florac Trois Rivières
CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA
Parc Maury Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-04
Loz Pot’ Assos et Odec Production présentent la 4ème édition de leur concert plein air à Florac !
Au programme, musique et théâtre avec Krav Boca, Golimar et Celle qui attend de la compagnie Forces Fébriles. Préventes via Helloasso. Buvette et petite restauration sur place
Loz Pot’ Assos et Odec Production présentent la 4ème édition de leur concert plein air à Florac !
Au programme, musique et théâtre avec
Krav Boca, Golimar et Celle qui attend de la compagnie Forces Fébriles
Le samedi 4 juillet
Au Parc Maury de Florac (rue de la Serve)
PAF 12 €
Préventes via Helloasso
Buvette et petite restauration sur place
Parking (du plus près au plus loin) parking dans la rue du pêcher, place du Saguenay (salle des fêtes), place François Mitterrand, parking de l’ancienne gare, parking du cimetière.
Pour cette édition, on vous a concocté une programmation in-croy-able !
Krav Boca
Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. Plus de 500 concerts, dont des dizaines de tournées à l’étranger (Grèce, Italie, Allemagne, Suisse, Maroc…) ont donné naissance à un spectacle protéiforme, atypique et explosif.
Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne. Un live inclusif en forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs.
Golimar
Porté sur scène par une énergie punk, sur des boucles techno au service de textes rares, Golimar creuse le sillon d’un rap synthétique chanté, et fait le point sur l’époque en même temps qu’il invite à danser. Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2024, le duo de Montpelliérain propose un live débridé et explosif.
Celle qui attend
Celle-qui-attend a du mal à se lever le matin. Elle trouve qu’elle manque de raisons de le faire.
Un jour, au hasard de sa rencontre avec Rouky, elle se retrouve embarquée sur une ZAD. La découverte de ce territoire en lutte et de ses habitant.e.s la bouleverse. Elle tombe amoureuse de Rouky.
Pourtant, lorsqu’elle se retrouve confrontée aux risques à prendre pour sauvegarder ces liens et cet idéal politique, le choix qu’elle opère interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … Et du désengagement. .
Parc Maury Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loz Pot’ Assos and Odec Production present the 4th edition of their outdoor concert in Florac!
The program features music and theater with: Krav Boca, Golimar, and “Celle qui attend” by the Forces Fébriles theater company. Advance tickets available via Helloasso. Refreshments and light snacks available on site
L’événement CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Florac Trois Rivières (Lozère)
- CINECO MARTY SUPREME La Genette verte Florac Trois Rivières 24 juin 2026
- LES HEURES BLEUES SOIRÉE FANFARE FESTIVE Florac Trois Rivières 25 juin 2026
- CONFÉRENCE COMMENT FAIRE TERRITOIRE AVEC LES AUTRES VIVANTS ? Florac Trois Rivières 30 juin 2026
- SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ ! Florac Trois Rivières 3 juillet 2026
- LE LOZ POT’FEST #4 Rue de la Serve Florac Trois Rivières 4 juillet 2026