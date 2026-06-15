CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA Florac Trois Rivières

Florac Trois Rivières

CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA

Parc Maury Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-04

Loz Pot’ Assos et Odec Production présentent la 4ème édition de leur concert plein air à Florac !

Au programme, musique et théâtre avec Krav Boca, Golimar et Celle qui attend de la compagnie Forces Fébriles. Préventes via Helloasso. Buvette et petite restauration sur place

Loz Pot’ Assos et Odec Production présentent la 4ème édition de leur concert plein air à Florac !

Au programme, musique et théâtre avec

Krav Boca, Golimar et Celle qui attend de la compagnie Forces Fébriles

Le samedi 4 juillet

Au Parc Maury de Florac (rue de la Serve)

PAF 12 €

Préventes via Helloasso

Buvette et petite restauration sur place

Parking (du plus près au plus loin) parking dans la rue du pêcher, place du Saguenay (salle des fêtes), place François Mitterrand, parking de l’ancienne gare, parking du cimetière.

Pour cette édition, on vous a concocté une programmation in-croy-able !

Krav Boca

Le show de la troupe Krav Boca sonne comme le récit d’une aventure unique rassemblant un public fidèle aux quatre coins de l’Europe. Plus de 500 concerts, dont des dizaines de tournées à l’étranger (Grèce, Italie, Allemagne, Suisse, Maroc…) ont donné naissance à un spectacle protéiforme, atypique et explosif.

Un rituel punk prenant vie sous les mots de rappeurs masqués et d’un trio guitare-batterie-mandoline, éclairé de performances pyrotechniques et d’acrobaties d’une voltigeuse aérienne. Un live inclusif en forme de transe collective où les spectateurs deviennent acteurs.

Golimar

Porté sur scène par une énergie punk, sur des boucles techno au service de textes rares, Golimar creuse le sillon d’un rap synthétique chanté, et fait le point sur l’époque en même temps qu’il invite à danser. Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2024, le duo de Montpelliérain propose un live débridé et explosif.

Celle qui attend

Celle-qui-attend a du mal à se lever le matin. Elle trouve qu’elle manque de raisons de le faire.

Un jour, au hasard de sa rencontre avec Rouky, elle se retrouve embarquée sur une ZAD. La découverte de ce territoire en lutte et de ses habitant.e.s la bouleverse. Elle tombe amoureuse de Rouky.

Pourtant, lorsqu’elle se retrouve confrontée aux risques à prendre pour sauvegarder ces liens et cet idéal politique, le choix qu’elle opère interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … Et du désengagement. .

Parc Maury Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

Loz Pot’ Assos and Odec Production present the 4th edition of their outdoor concert in Florac!

The program features music and theater with: Krav Boca, Golimar, and “Celle qui attend” by the Forces Fébriles theater company. Advance tickets available via Helloasso. Refreshments and light snacks available on site

L’événement CELLE QUI ATTEND GOLIMAR KRAV BOCA Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes